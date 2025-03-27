Эксперты платформы «Авито Авто» порекомендовали россиянам приобретать мотоциклы в начале весны и осенью, когда спрос на них еще не достиг пика. Об этом написали «Известия» .

Ранний сезонный старт и завершение мотосезона предлагают оптимальное время для покупок, позволяя избежать конкуренции за лучшие модели.

Руководитель категории «Мототехника» на «Авито Авто» Илья Зарембо подчеркнул, что покупка мотоцикла весной или осенью обеспечивает более выгодные условия, поскольку в эти периоды спрос на рынке менее активен. Пик интереса к подержанным мотоциклам обычно наступает в конце весны и начале лета, когда цены и конкуренция достигают максимума.