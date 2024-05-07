Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Соколов: с наступлением тепла в машине больше всего страдает система охлаждения | 360°

Транспорт 07 мая 2024, 15:41 Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Соколов: с наступлением тепла в машине больше всего страдает система охлаждения

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Эксперт онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов в беседе с «Известиями» рассказал, какие системы в автомобиле подвергаются особой опасности с наступлением тепла на улице.

В первую очередь эксперт указал на систему охлаждения. С наступлением теплых дней пыль, пух и мелкие лепестки забивают отверстия механизмов, что в дальнейшем затрудняет их работу.

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Неисправности в деталях и механизмах автокондиционеров могут привести к сбоям в работе климатической системы и, как следствие, перегреву машины. Речь идет о компрессоре — детали, которая отвечает за циркуляцию охлажденного воздуха в салоне автомобиля. Проблемы могут возникнуть и с радиатором кондиционера, который часто забиваться разными загрязнителями, добавил Соколов.