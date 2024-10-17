Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Соколов: ржавчина на машине появляется из-за механических повреждений

Коррозия на кузове машины — распространенная проблема автомобилистов. Чаще всего ржавчина образуется на нижней части дверей, капоте и крышке багажника, рассказал эксперт «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов в беседе с «Известиями».
По его словам, рыжие пятна обычно появляются из-за воздействия влаги и реагентов. Еще одна причина — механические повреждения. Застоявшаяся в сколах и царапинах вода провоцирует окисление металла, пояснил специалист.
Он посоветовал регулярно очищать машину от грязи. Мойка с применением аппарата высокого давления поможет предотвратить возникновение ржавчины.
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