Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Соколов: ржавчина на машине появляется из-за механических повреждений

Коррозия на кузове машины — распространенная проблема автомобилистов. Чаще всего ржавчина образуется на нижней части дверей, капоте и крышке багажника, рассказал эксперт «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов в беседе с « Известиями ».

По его словам, рыжие пятна обычно появляются из-за воздействия влаги и реагентов. Еще одна причина — механические повреждения. Застоявшаяся в сколах и царапинах вода провоцирует окисление металла, пояснил специалист.

Он посоветовал регулярно очищать машину от грязи. Мойка с применением аппарата высокого давления поможет предотвратить возникновение ржавчины.