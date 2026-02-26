Эксперт «Услугиавто» Пархоменко объяснил причины отсутствия снижения розничных цен на автомобильные комплектующие

Генеральный директор испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко объяснил причины отсутствия снижения розничных цен на автомобильные комплектующие, несмотря на падение оптовых цен. Он подчеркнул, что причиной такого явления является уменьшение покупательского спроса и увеличение нагрузки на малый и средний бизнес, написало ИА НСН .

Поскольку спрос на автомобили и запчасти снизился, торгующие организации не торопятся снижать цены, опасаясь потерь дохода. Многие предприниматели вынуждены брать кредиты для поддержания работоспособности бизнеса, что увеличивает финансовую нагрузку и препятствует снижению цен.

Кроме того, дополнительная инфляция и повышение налогов увеличивают издержки производителей и дистрибьюторов запчастей, что также не способствует снижению цен. Высокая процентная ставка центрального банка создает дополнительные проблемы для малого бизнеса, который не может выдержать снижения цен и уменьшения выручки.

Изменение курса рубля также не оказывает прямого влияния на стоимость автомобильных комплектующих, поскольку рынок автокомплектующих в значительной степени привязан к курсу иностранной валюты, используемой для импорта продукции.