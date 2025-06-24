Эксперт «Рольф» Трушкова сообщила, что отсутствие охлаждения в авто не всегда связано с поломкой компрессора

Есть несколько причин, по которым кондиционер в автомобиле может перестать эффективно охлаждать салон. Некоторые из них можно легко устранить самостоятельно. Такую информацию предоставила директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Трушковой, отсутствие охлаждения не всегда связано с поломкой компрессора. Иногда проблема может быть проще. Например, стоит проверить предохранитель кондиционера, который мог перегореть. Также причиной слабого холода или неприятного запаха может стать плесень и грязь на испарителе. В этом случае поможет антибактериальная пена, нанесенная через патрубок вентиляции.

Эксперт рекомендует обратить внимание на уровень фреона. Если в системе недостаточно хладагента, компрессор может не включиться из-за срабатывания защиты. Самостоятельно проверить уровень фреона сложно, но наличие шипящих звуков в районе шлангов или следов масла у соединений может указывать на утечку хладагента.

Если при включении кондиционера не слышен характерный щелчок компрессора, это может означать отсутствие давления в системе. В противном случае компрессор включается, но может не создавать нужного давления. Трушкова также советует менять засоренный или старый салонный фильтр раз в сезон, особенно летом.