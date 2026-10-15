Эксперт по фондовому рынку Селезнев назвал порог трат на машину для решения о продаже

Владельцам автомобилей стоит задуматься о продаже, если годовые расходы на машину достигают определенного уровня. Об этом «Газете.Ru» сообщил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

Он уточнил, что речь идет о ремонте и обслуживании машины, а также тратах на страховку, налог и топливо. По его словам, для автомобиля стоимостью 500 тысяч рублей годовой «порог» составляет 125–150 тысяч рублей, а для легковушки за миллион рублей — 250–300 тысяч рублей. При достижении или превышении этих ориентиров можно рассматривать вариант с продажей, пишет ИА НСН.

«Потеря рыночной стоимости в эти суммы не включена. Особенно настораживать должны внеплановые ремонты, которые происходят все чаще, и повторные поломки одной системы после восстановления», — отметил эксперт.

Селезнев добавил, что если затраты на машину на следующий год приближаются к цене исправного подержанного аналога, то продолжение ремонта старого авто становится спорным решением.