Эксперт «Передовых Платежных Решений» Протасова посоветовала заправлять машину по ночам для экономии времени

Меньше всего очередей на заправках бывает с семи вечера до семи утра. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на руководителя направления «Мобильное приложение» и бесконтакт сервиса финтех-оператора «Передовые Платежные Решения» Марина Протасова.

Она объяснила, что временем с самой высокой загрузкой можно назвать утро. Больше всего водителей собираются на АЗС с восьми до 10 утра.

«Заправка машины в загруженные часы на АЗС в среднем занимает 15-20 минут с ожиданием своей очереди и оплатой. Чтобы не стоять в очередях, можно приезжать на заправку ночью», — отметила Протасова.

Она добавила, что также поможет сэкономить время дистанционная оплата топлива. Можно провести ее через мобильное приложение и не стоять в очереди в кассу.