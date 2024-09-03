Эксперт «Авито» Кумпель: в ДФО ассортимент продаваемых автомобилей представлен шире всего

На площадке «Авито» зафиксировали рост количества объявлений по продаже автомобилей. Ассортимент продаваемых машин шире всего представлен на Дальнем Востоке, рассказал старший управляющий директор «Авито» Артем Кумпель, сообщил сайт «Восток медиа».

По словам эксперта, это объясняется географической спецификой — регионы ДФО соседствуют и с Китаем, и с Японией, и с Южной Кореей. При этом более 10% выставленных на продажу автомобилей на Дальнем Востоке — это именно китайский автопром.

Кумпель отметил, что тенденция к подобному росту продолжится и в ближайшие годы.