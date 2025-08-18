Экономист Шайхразеева указала на изменения в формировании цен на авто из-за тарифных конфликтов

По последним данным, опубликованным в издании The Wall Street Journal, крупнейшие мировые автопроизводители за последние недели потеряли порядка 12 миллиардов долларов из-за обострения торговых войн и повышения тарифов США. Для анализа сложившейся ситуации ИА RuNews24.ru обратилось к эксперту-экономисту Юлии Шайхразеевой.

Шайхразеева объясняет, что обострение тарифных конфликтов оказывает серьезное влияние на всю систему формирования цен и цепи поставок: «Это не просто одноразовая плата за ввоз товаров, а серьезный тест на устойчивость бизнес-моделей и стратегий компаний. Повышенная ставка налога одновременно влияет на розничные цены, денежные потоки и инвестиции предприятий».

Например, компания Toyota открыто признала потерю почти 9,5 миллиарда долларов в результате возросших тарифов — самая крупная сумма потерь, заявленная производителем. Каждый дополнительный процент тарифа ведет либо к снижению рентабельности продукции, либо заставляет производителя повышать отпускные цены. Более дорогие автомобили снижают спрос, что еще больше усиливает финансовые трудности фирм.

Изменяются и логистические схемы. Согласно аналитикам S&P Global Mobility, производители вынуждены адаптироваться к новым условиям, формируя региональные рынки сбыта и производства. Около четверти автомобильных поставок остаются обложенными высокими таможенными сборами сроком до 2025 года, одновременно выросли тарифы на металлы, использующиеся в производстве деталей.