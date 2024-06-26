Экономист Нигматулин призвал переходить к поддержке производства комплектующих для китайских авто

Китайские автопроизводители, которые заменили ушедшие из России марки, начинают создавать на отечественном рынке проблемы. Об этом заявил «Ридусу» член Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству, генеральный директор ГК «Далини» Руслан Нигматулин.

По его словам, китайские компании не спешат раскрывать технологии и делиться ими с местными производителями. Тем временем недостаточно только собирать машины из готовых деталей. Нужно озаботиться еще и тем, чтобы самим производить комплектующие.

«Нужно также дальше идти в локализацию комплектующих, инвесторов привлекать именно в эту сферу, а не для производства автомобилей целиком, если мы проблему их дефицита уже решили», — подчеркнул Нигматулин.

Он добавил, что российским автопроизводителям нужно взять курс на модернизацию и расширение, иначе эта область сильно пострадает.