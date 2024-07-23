Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту утром 23 июля временно перекрыли. Об этом сообщил оперативный инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — предупредили водителей.

Автомобилисты не могли проехать по переправе больше получаса. До этого сообщалось, что в очереди со стороны Тамани находится 480 машин. Время ожидания составляло около двух часов.

Крымский мост перекрыли в 07:29. Но уже в 08:05 движение восстановили.

Накануне, 22 июля, очередь на подходах к Крымскому мосту достигла почти тысячи автомобилей. Водители не могли проехать как со стороны Тамани, так и со стороны Керчи.