Доцент Пестриков призвал перед дальней поездкой проверить уровень антифриза и масла в авто

Летняя пора — время автомобильных путешествий. Однако даже исправный автомобиль в жару и при долгой дороге может подвести. Эксперты рассказали, как подготовиться к дальней поездке и что обязательно взять с собой. Об этом написало Ura.ru .

Доцент кафедры «Автомобили и технологические машины» ПНИПУ Сергей Пестриков предупредил, что в длительной летней поездке могут возникнуть перегрев двигателя и системы охлаждения, уменьшение жесткости шин, снижение эффективности тормозной системы, износ и короткие замыкания проводки. Чтобы избежать проблем на дороге, важно провести тщательную подготовку автомобиля.

Перед поездкой необходимо проверить уровень антифриза и масла, состояние радиатора и вентилятора. Важно убедиться, что вентилятор включается при прогреве двигателя до 95–100 градусов, а уровень антифриза находится между отметками Min и Max. В дорогу стоит взять резервную канистру с жидкостью.

Сергей Пестриков отмечает, что в условиях жаркого климата лучше использовать летние классы масел. До плюс 30 градусов подходят 5W-30 и 5W-40, а при более высокой температуре — 5W-40 и 10W-40.

Особое внимание следует уделить проверке шин. Остаточная глубина протектора должна быть не менее 1,6 мм, а лучше 2–3 мм. В жару давление в шинах проверяется манометром каждые 3–5 дней. При полной загрузке его можно немного повысить для улучшения управляемости.

Эффективность тормозной системы летом снижается из-за высокой температуры и частых остановок. Нужно залить тормозную жидкость DOT 4 или DOT 5.1, проверить ее уровень и прозрачность, осмотреть диски и колодки на предмет трещин. Минимальная толщина накладок должна быть 2–3 мм.

Не стоит забывать о проверке проводки и аккумулятора. В жару провода и контакты нагреваются сильнее, что ускоряет старение и может привести к короткому замыканию. Нужно осмотреть жгуты, разъемы и предохранители, а также измерить напряжение аккумулятора мультиметром.