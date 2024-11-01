Доцент Ермилова рассказала, что россияне не готовы менять подержанные авто марок Toyota, BMW и LADA на другие машины

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Плеханова Мария Ермилова в разговоре с сайтом «Аргументы и факты» рассказала, будут ли россияне покупать вместо привычных подержанных авто Toyota, BMW и LADA другие машины.

По ее словам, российские автомобилисты вряд ли найдут достойную замену вышеназванной тройке. Сейчас граждане стараются приобретать те машины, которые доступны в обслуживании и на которые имеются детали.

«Те же Toyota и BMW давно считаются надежными автомобилями, и население понимает, что, даже покупая б/у, они могут получить надежный автомобиль», — пояснила свою точку зрения Ермилова.

Даже среди представителей китайского автопрома, который постепенно занимает российский авторынок, нет замены для Toyota, BMW и Lada, добавила доцент.