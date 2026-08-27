Дизайнер Мустафин отметил, что диски с высокой боковиной лучше смягчают удары от выбоин

При выборе автомобильных дисков для зимы важно учитывать особенности дорог. Диски с высокой боковиной лучше смягчают удары от выбоин и дорожных стыков, а также защищают обод. Об этом Авто Mail рассказал дизайнер, основатель бренда кованых дисков Rusch Дамир Мустафин.

Шины и диски меньшего диаметра обычно стоят дешевле: например, комплект на 17 дюймов обойдется бюджетнее, чем 19-дюймовый. Однако произвольно уменьшать размер колес нельзя. Диск должен подходить к тормозному механизму, а общий размер колеса — строго соответствовать рекомендациям производителя автомобиля.

После установки нового комплекта обязательно нужно провести проверку в динамике: необходимо убедиться, что диск не касается тормозного суппорта, деталей подвески или кузова при поворотах руля в крайние положения.