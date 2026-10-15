Дизайнер Мустафин объяснил, почему современные автомобили теряют красоту
Современные автомобили становятся визуально перегруженными и теряют композиционную целостность из-за конкуренции деталей. Об этом сообщил Авто Mail автомобильный дизайнер Дамир Мустафин.
Истинная мощь спорткара кроется не в визуальном шуме — обилии агрессивных воздухозаборников, вычурных фар или нагромождении декоративных деталей. По словам эксперта, первичным инструментом создания образа является геометрия: широкая колея, приземистый силуэт, правильная посадка колес и выверенная архитектура кузова.
Когда дизайнеры перегружают облик машины элементами, каждый из которых борется за внимание зрителя, возникает визуальный хаос. Автомобиль может казаться ярким и броским, но при этом он безвозвратно утрачивает композиционную целостность. Именно сбалансированные пропорции, а не количество накладок, формируют подлинное восприятие скорости и динамики.