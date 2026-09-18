Директор издательства Кузнецов отметил, что чтение нескольких книг одновременно идет на пользу

Директор издательства РОСМЭН Борис Кузнецов считает, что чтение нескольких книг одновременно идет на пользу. Об этом он рассказал в интервью «Авторадио» .

По словам издателя, дочитывать книги до конца необязательно, особенно если произведение не вызывает интереса или относится к жанру нон-фикшн.

«Скажу вещь странную для издателя. Дочитывать книги необязательно… Бывает так, что читаешь какую-то книгу нон-фикшн и ты получаешь из нее информацию вот до какого-то момента. До трети книги ты получаешь информацию, следующие две трети тебя не интересуют», — пояснил Кузнецов.

Он подчеркнул, что такая манера потребления информации вполне нормальна и соответствует современному ритму жизни. Разные ситуации требуют разного чтения: на бегу удобно слушать одну книгу, а дома под пледом — читать совершенно другую.

Согласно опросам, больше половины россиян читают от двух до пяти книг одновременно. 27% респондентов фокусируются на двух произведениях, каждый пятый совмещает сразу три–пять книг из-за быстрой потери интереса к сюжету, а для 13% количество зависит от образа жизни (аудиоверсия в дороге, бумажная дома).