Дилер Иванов: некоторые китайские бренды могут покинуть российский рынок в 2025 году

Некоторые китайские автомобильные бренды могут покинуть российский рынок в 2025 году, считает директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. По его мнению, основной причиной является низкая прибыльность дилеров, что приводит к распаду дилерской сети, написало агентство «Автостат» .

Среди наиболее вероятных кандидатов на уход с рынка Иванов назвал такие марки, как Livan, Kaiyi, SWM и Foton. Как сообщают «Известия», 18 декабря, дилеры прекратили вкладывать средства в развитие этих брендов.

Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский подтвердил возможность ухода части китайских марок с минимальным количеством клиентов из-за недостаточного спроса. Он также указал на избыточное предложение однотипных моделей на российском рынке, которое затрудняет дальнейшее развитие этих брендов.