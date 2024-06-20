Депутат Спиридонов: многие лидеры дружественных стран будут рады возможности перемещаться на Aurus

Многие руководители и лидеры стран, особенно дружественных России, будут рады перемещаться на Aurus. Как рассказал RT зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов, эта машина сегодня является лучшей в категории автомобилей президентского уровня.

«Есть несколько моделей. Это длиннобазный президентский лимузин Aurus Senat Limousine, минивэн Aurus Arsenal и седан Aurus Senat», — сказал он.

Спиридонов также напомнил об Aurus Komendant — большом представительским кроссовере. Есть и специальная бронированная версия, которая, по словам парламентария, разработана по очень высоким стандартам.

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