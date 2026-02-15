Челябинский участок трассы М-5 закрыли из-за снегопада
Водителей фур предупредили о закрытии челябинского участка трассы М-5
Проезд грузовиков, автобусов и маршрутных такси временно закрыли на федеральной трассе М-5 «Урал». Об этом сообщила пресс-служба челябинской Госавтоинспекции.
В ведомстве пояснили, что это вынужденный шаг из-за неблагоприятных погодных условий, которые несут риски для участников дорожного движения.
Ограничение коснулось участка от 1548-го по 1799-й километра. Въезд большегрузам, автобуса и маршрутным такси откроют в 07:00 понедельника, 16 февраля.
Ведомство призвало водителей искать пути объезда, а тем, кто сохранил право на использование трассой, — соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Коммунальные службы городских округов Московской области перевели на усиленный режим работы с пятницы, 13 февраля, из-за обильных снегопадов, обрушившихся на регион. В минувшую субботу на расчистку дорог и придомовых территорий в Люберцах вывели 100 единиц техники и 120 специалистов.