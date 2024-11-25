Caready: у китайских авто часто сбоит электроника

Китайские автомобили, которые заполонили российский рынок, имеют один общий недостаток. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на экспертов мультибрендовой сети автосервисов Caready.

По словам специалистов, чаще всего владельцы машин китайского производства жалуются на то, что у них происходят сбои в электронике. В частности, выходят из строя сенсорные экраны, парктроники и мультимедийные системы.

Кроме того, в числе жалоб также увеличение частоты мелких ремонтов. Речь идет о необходимости заменить масло или посетить шиномонтаж. При этом эксперты отметили, что производители прислушиваются ко всем обращениям и все время модернизируют модели.