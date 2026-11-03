Бывший завод Mercedes-Benz в Есипово перезапустят в 2027 году

Бывший завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово перезапустят с новым партнером в I квартале 2027 года. Об этом «Газете.Ru» сообщил гендиректор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский.

По его словам, все оборудование Mercedes-Benz цело и упаковано согласно техническим рекомендациям.

«Безусловно, завод будет выпускать автомобили. Вся информация о запуске завода будет транслироваться по мере ее поступления. Нельзя сказать, что завод остановлен, но сейчас он и не работает на свою проектную мощность», — сказал Ольховский.

Ранее на площадке замечали свежесобранные пилотные партии автомобилей премиального суббренда концерна Chery — Exeed. Теперь вместо этой марки там ожидается производство нового технологического партнера. Конкретный бренд не называется.

Завод начал работу весной 2019 года в индустриальном парке «Есипово», его мощность оценивалась в 25–30 тыс. автомобилей в год. Там собирали седаны E-Class и кроссоверы GLC, GLE и GLS. Немецкий концерн покинул российский рынок в 2022 году и остановил сборку, а в апреле 2023 года продал активы «Автодому» с сохранением за Mercedes-Benz права обратного выкупа.