Еще в 2023 году стритрейсер Давидыч (Эрик Китуашвили) заявил о разработке автомобиля «Москвич 3» мощностью 1000 лошадиных сил. Теперь о создании авто и грядущей революции в российском автопроме блогер рассказал в подкасте 360.ru «Джентльмены предпочитают».

«Я люблю очень быстрые машины, я построил вместе с ребятами, с инженерами нашими 1000-сильную машину, которая является одной из самых быстрых машин вообще в мире среди внедорожников», — подчеркнул Давидыч.

Он привел в пример Ferrari Purosangue стоимостью около 100 миллионов рублей, Lamborghini Urus и самый мощный BMW, который можно представить, но «Москвич» быстрее.

«Есть самый быстрый Porsche Cayenne GTS — "Москвич" быстрее. Да, там внутрянка, сборная солянка от BMW и Mercedes, но инженерию мы построили, мы сделали, это моя машина и ни перед кем не хочу оправдываться. Я сделал с ребятами, мы гордимся. И знания, компетенции, которые мы получили, нам еще пригодятся во многом», — заключил стритрейсер.

Полная версия интервью выйдет на YouTube-канале «Джентльмены предпочитают».