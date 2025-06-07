Бракованный радиатор вызвал пожар, уничтоживший BMW жителя Казани

Автомобиль BMW пятой серии сгорел дотла на ходу во время поездки из Чувашии в Казань. Водитель выяснил, что причиной стал бракованный радиатор, из-за которого немецкий концерн в 2020 году объявил об отзыве поданных моделей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Машина сгорела еще 22 января. Восстановить ее владелец не смог, но решил установить причину возникновения огня. О том, что автомобиль подпадал под отзыв из-за бракованного радиатора в 2020 году, он узнал по VIN-номеру транспортного средства. Пять лет назад о необходимости замены детали владелец не подозревал.

Заказанная экспертиза подтвердила, что причиной пожара стал неисправный аккумулятор. Владелец отправил досудебную претензию на предприятие, которое занималось сборкой BMW в России, но там его требование проигнорировали.

После этого водитель обратился в суд с требованием возмещения стоимости сгоревшей машины и компенсации морального вреда.

Немецкий концерн BMW Group приостановил производство автомобилей в России и новые поставки на рынок в марте 2022 года. При этом еще за два года до прекращения работы немецкого концерна Росстандарт заявлял, что водители игнорируют предупреждения об отзывах машин.

В результате по российским дорогам передвигаются более 1,5 миллиона автомобилей с потенциальными нарушениями, что опасно как для самих владельцев, так и для других участников дорожного движения.