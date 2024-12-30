Больше тысячи машин скопилось в очередях к Крымскому мосту

Очередь на въезд на Крымский мост со стороны Тамани вновь увеличилась. Днем 30 декабря количество автомобилей перед досмотровыми пунктами превысило одну тысячу, сообщили в оперштабе Крыма .

В 13:00 в очереди находилось 1040 транспортных средств. Время ожидания сейчас составляет около трех часов. Обратный путь свободен — перед пунктом досмотра со стороны Керчи очереди нет.

Особенно напряженной ситуация с въездом на мост со стороны Тамани была в воскресенье днем. Число машин, ожидающих досмотра, тогда достигло 1,4 тысячи.

Ранее Владимир Путин дал команду к запуску новых автотранспортных объектов. В их числе — скоростной подход к Крымскому мосту в Краснодарском крае, который соединит трассы «Дон» и «Таврида» и значительно повысит транспортную доступность курортов юга России. Движение по участку протяженностью 120 километров будет бессветофорным.