Очередь на въезд на Крымский мост со стороны Тамани вновь увеличилась. Днем 30 декабря количество автомобилей перед досмотровыми пунктами превысило одну тысячу, сообщили в оперштабе Крыма.
В 13:00 в очереди находилось 1040 транспортных средств. Время ожидания сейчас составляет около трех часов. Обратный путь свободен — перед пунктом досмотра со стороны Керчи очереди нет.
Особенно напряженной ситуация с въездом на мост со стороны Тамани была в воскресенье днем. Число машин, ожидающих досмотра, тогда достигло 1,4 тысячи.
Ранее Владимир Путин дал команду к запуску новых автотранспортных объектов. В их числе — скоростной подход к Крымскому мосту в Краснодарском крае, который соединит трассы «Дон» и «Таврида» и значительно повысит транспортную доступность курортов юга России. Движение по участку протяженностью 120 километров будет бессветофорным.
Стендап-комика Славу Комиссаренко приговорили к шести годам колонии
Байден объявил о выделении новых траншей военной помощи Украине
Умер чемпион мира по биатлону Геннадий Ковалев
Еще 8 детей участников СВО получили подарки на «Елке желаний» в Подольске
Запрет на въезд украинским военным предложили установить в Польше
Больше тысячи машин скопилось в очередях к Крымскому мосту
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте