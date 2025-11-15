Более 700 пассажиров не смогли вылететь из аэропорта Норильска из-за шторма

Свыше 700 пассажиров в норильском аэропорту остаются в зоне ожидания из-за штормового предупреждения. Об этом сообщило управление на транспорте МВД по СФО .

В регионе порывы ветра достигают 30 метров в секунду, движение на ключевых автодорогах ограничено. Транспортные полицейские совместно с администрацией аэропорта обеспечивают порядок в терминале и организуют доставку людей в Норильск колонной внедорожной техники для размещения в гостиницах.

На фоне сбоя рейсов в Норильске проблемы возникли и у пассажиров в других городах: одна из собеседниц 360.ru сообщила, что вылет Челябинск—Краснодар задерживают уже на 18,5 часа. По ее словам, переносы начались еще вчера — сначала на 14:45, затем на 16:00, после чего пришла новая СМС о переносе на 19:00, а затем она получила уведомление о вылете уже на следующее утро в 09:30.

Пассажирка связывает это с задержками в Норильске: авиакомпания использует один и тот же борт, и сбой «цепочкой» перенесся на другие направления. Она отмечает, что перевозчик ограничился только SMS-уведомлениями и что переносы могут продолжиться.

Изменения в расписании рейсов возникли также в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково. Информацию об этом разместили на онлайн-табло.