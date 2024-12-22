Более 70 аэропортов модернизируют в России за шесть лет

Путин: за шесть лет в России модернизируют не менее 75 аэропортов

В течение ближайших шести лет в России модернизируют не менее 75 аэропортов. Об этом на открытии транспортных объектов в режиме видеоконференции сообщил президент Владимир Путин.

«Еще очень много работы в этой сфере. Правительству на этот счет уже поставили конкретную задачу — в течение шести лет провести модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов. Это свыше трети всей аэропортной сети в России», — сказал он.

Путин добавил, что на эти цели отправят как минимум 250 миллиардов рублей.

«Это прямое бюджетное финансирование, большие деньги. В результате к 2030 году интенсивность авиасообщений в России должна увеличиться по уровню прошлого года в полтора раза», — заключил президент.

Ранее стали известны последствия для авиационной отрасли в случае отказа правительства от субсидирования региональных полетов.