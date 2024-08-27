Битумные материалы, изготовленные в Москве, использовали для покрытия Тверской улицы

Произведенные на Московском нефтеперерабатывающем заводе битумные материалы использовали для обновления дорожного покрытия на Тверской улице Москвы. Дорогу отремонтировали на участке в 34 тысячи квадратных метров от Моховой улицы до Пушкинской площади.

Использованные полимерно-вяжущие материалы являются главным компонентом для асфальтобетона, который покрывает улицы российской столицы. Состав, учитывающий высокую эксплуатационную нагрузку транспортной инфраструктуры и климат города, разработали в в научно-исследовательском центре «Газпромнефть — Битумные материалы», а произвели на Московском нефтеперерабатывающем заводе.

Их использование сделало покрытие устойчивым к деформациям и разрушениям, а также продлило срок службы дорожного полотна в 2,5 раза.

Заместитель генерального директора «Газпромнефть — Битумные материалы» по коммерческой деятельности Лилия Жукова напомнила, что в последний раз ремонт дороги на Тверской улице Москвы прошел четыре года назад.

При этом трафик движения машин на этом участке один из самых высоких в городе. Кроме того, зимой полотно пережило воздействие реагентов и уборочных машин. Несмотря на все эти факторы, дорога сохранила хорошие показатели.