Битумные материалы, изготовленные в Москве, использовали для покрытия Тверской улицы
Произведенные на Московском нефтеперерабатывающем заводе битумные материалы использовали для обновления дорожного покрытия на Тверской улице Москвы. Дорогу отремонтировали на участке в 34 тысячи квадратных метров от Моховой улицы до Пушкинской площади.
Использованные полимерно-вяжущие материалы являются главным компонентом для асфальтобетона, который покрывает улицы российской столицы. Состав, учитывающий высокую эксплуатационную нагрузку транспортной инфраструктуры и климат города, разработали в в научно-исследовательском центре «Газпромнефть — Битумные материалы», а произвели на Московском нефтеперерабатывающем заводе.
Их использование сделало покрытие устойчивым к деформациям и разрушениям, а также продлило срок службы дорожного полотна в 2,5 раза.
Заместитель генерального директора «Газпромнефть — Битумные материалы» по коммерческой деятельности Лилия Жукова напомнила, что в последний раз ремонт дороги на Тверской улице Москвы прошел четыре года назад.
При этом трафик движения машин на этом участке один из самых высоких в городе. Кроме того, зимой полотно пережило воздействие реагентов и уборочных машин. Несмотря на все эти факторы, дорога сохранила хорошие показатели.
«Сделать покрытие устойчивым нам помогли в том числе и наши качественные материалы, которые применялись при замене асфальтобетонного полотна на Тверской и в 2020 году, и в 2016-м — при полной реконструкции. Теперь спустя время для его ремонта вновь служат наши технологии — полимерно-битумные вяжущие. Это большая ответственность быть причастными к таким знаковым проектам. Уверена, что наши решения найдут успешное применение и на других магистралях страны», — заявила Лилия Жукова.
Заместитель генерального директора Московского нефтеперерабатывающего завода Игорь Лохин отметил, что битумная установка предприятия — одна из самых крупных и современных в Европе. Это позволяет ей обеспечивать все потребности Москвы в материалах для дорожного строительства.
«Предприятие надежно снабжает город битумными материалами — по статистике каждая вторая дорога в столице строится или ремонтируется с использованием продукции „Газпром нефти“. Наши битумы постоянно совершенствуются и отвечают самым высоким стандартам дорожного строительства, что ежегодно подтверждается высокими местами в рейтинге 100 лучших товаров России», — добавил он.