Бензин экологического класса останется на российских АЗС до 1 июля 2027 года

Автомобильные заправки обязали ввести обязательную маркировку всех видов доступного топлива, чтобы водители могли сделать выбор. Как сообщила пресс-служба кабмина, с таким заявлением выступил вице-премьер Александр Новак на заседании, посвященном обеспечению горючим внутреннего рынка.

На совещании также подняли тему возможности производства, ввоза и выпуска в обращение автомобильного бензина экологических классов К2, К3 и К4. Эта временная мера, которая продлится до 1 июля 2027 года.

После окончания заседания Новак поручил профильным ведомствам, властям регионов и нефтяным компаниям продолжить совместную работу по снабжению внутреннего рынка топливом, мониторингу цен и бесперебойной доставке нефтепродуктов.

Начиная с четверга, 13 августа, на Петербургской сырьевой бирже начнутся продажи бензина марок Аи-92, Аи-95, Аи-98. Воспользоваться предложением смогут владельцы независимых заправок.