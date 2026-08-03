Bentley стал самым популярным люксовым автомобилем с пробегом в России

В первой половине 2026 года в России продали 1240 подержанных автомобилей люксового сегмента, что немного меньше показателей прошлого года. Лидером среди марок стала Bentley, сообщили в аналитическом агентстве «Автостат» .

На долю Bentley пришлось 37% от всех проданных в РФ подержанных люксовых машин — это 455 автомобилей. На втором месте — Rolls-Royce с 238 единицами. Замыкает тройку лидеров Lamborghini с результатом в 207 проданных машин, написали «Известия».

Среди моделей наибольшим спросом пользовалось купе Bentley Continental GT — было продано 228 таких автомобилей. Второе место по популярности занимает суперкроссовер Lamborghini Urus с 158 проданными единицами. Третье место у паркетника Bentley Bentayga — 118 проданных машин.

При этом на рынке новых люксовых автомобилей наблюдается рост. По итогам шести месяцев 2026 года в России продали 369 новых легковых автомобилей этого сегмента, что на 15,3% больше, чем в прошлом году.