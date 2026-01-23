Бельский заявил, что ввод платного въезда в центр Петербурга неизбежен

Глава Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский заявил, что платный въезд в центр города станет неизбежным в будущем. Об этом он рассказал в интервью ТАСС .

Бельский подчеркнул, что сейчас эту меру обсуждают на федеральном уровне, но решение пока не принято.

«Конечно, если будет проводиться эксперимент, я бы настаивал на том, чтобы Петербург был в него включен. Потому что есть мировой опыт, который показывает, что ситуация в городе может очень серьезно измениться в связи с платным въездом в центр», — сказал он.

Спикер парламента Петербурга отметил, что большое количество машин перегружает дороги в историческом центре, что в том числе увеличивает расходы на ремонт. Он также считает, что плотный трафик негативно влияет на экологию, так как вредные вещества оседают в центре города.

Бельский добавил, что введение дифференцированных тарифов на платную парковку в центре города дало положительный эффект. По его словам, в Центральном районе трафик снизился на 12%, а в Адмиралтейском — на 10%.

Обсуждение платного въезда в российские города началось в середине 2010-х годов. Но пока такие зоны можно вводить только в Москве и на федеральной территории «Сириус».

Ранее стало известно, что власти обсуждают возможность изменить порядок оплаты парковок в России — автомобилистам могут разрешить вносить оплату после завершения парковочной сессии. Речь идет о подготовке поправок к федеральному закону об организации дорожного движения. В министерстве уточнили, что сейчас прорабатывается механизм постоплаты парковки.