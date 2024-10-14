«БелНовости»: расход топлива в машине может увеличиваться из-за установленного на крыше багажника

Увеличение расхода топлива может быть связано с наличием на автомобиле дополнительного оборудования, например, установленного багажника. Об этом написало издание «БелНовости».
Дело в том, что дополнительное оборудование увеличивает аэродинамическое сопротивление при движении, приводя к повышенному расходу горючего. Аналогичный эффект могут давать кенгурятники, молдинги, спойлеры, накладки на бампер и другие аксессуары, сообщил «Мир 24».
Автомобилистам советуют провести ревизию багажника авто и убрать оттуда все ненужные вещи. Чем меньше снаряженная масса машины, тем проще двигателю выдавать нужное количество оборотов.
Почти 400 мирных жителей стали жертвами ВСУ в приграничных регионах за два года
Скоростную дорогу между Московской и Калужской областями построят в 2026 году
Встреча главы Чехова с жителями прошла во дворце спорта «Олимпийский»
Новое повышение ключевой ставки допустили в ЦБ
Московский производитель лифтов поставит продукцию в Тюмень
«Бежали 20 километров». Жители Суджи рассказали, как ВСУ зашли в город
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте