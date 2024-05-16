АвтоВАЗ возобновил производство Lada Largus на заводе в Ижевске | 360°

Транспорт 16 мая 2024, 17:17 АвтоВАЗ возобновил производство Lada Largus на заводе в Ижевске

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Модель Lada Largus компании «АвтоВАЗ» снова начали выпускать на заводе в Ижевске. Первыми автомобилями стали универсал в комплектации Classic и коммерческий фургон, написал портал «Государственные новости» со ссылкой на пресс-службу производителя.

В сообщении говорится, что восстановление производства Lada Largus является частью стратегии по восстановлению рентабельности модельного ряда. Руководство компании считает, что перенос производства в Ижевск поможет оптимизировать выпуск автомобилей в Тольятти.

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Отмечается, что освободившаяся линия в Тольятти теперь будет выпускать представительский седан Lada Aura.