«Автоваз»: внедрение технологии автопилота в автомобили запланировано на 2030-й год

Компания «Автоваз» планирует внедрить технологию автопилота в автомобили к 2030-му году. Об этом рассказал руководитель по научно-исследовательской работе «Автоваза» Константин Котляров, написал сайт «Аргументы и факты» .

Во время своего выступления на научно-производственном форуме «Золотая долина» в Новосибирске Котляров сообщил, что все вопросы, касающиеся электроники, уже решены. Теперь разработчикам предстоит разрешить две задачи: дорожную разметку и нестандартные ситуации на дороге.

Представитель компании пояснил, что современные автопилоты ориентируются на дорожную разметку, которая часто отсутствует в зимнее время.