АвтоВАЗ в Тольятти запустил производство новой модели Lada Iskra

На заводе АвтоВАЗ прошел торжественный старт промышленного производства Lada Iskra. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Лучший момент для запуска новой модели Lada представить невозможно!» — отметили в АвтоВАЗе.

Церемонию на предприятии провели в День первого автомобиля. Организаторы запустили онлайн-трансляцию, чтобы к праздничному событию могли присоединиться гости из любой точки мира.

«Этот момент нельзя смотреть в записи — ведь Lada Iskra зажигает сердца прямо сейчас», — добавили в пресс-службе.

Ранее бывший руководитель российского автоконцерна АвтоВАЗ Бу Андерссон рассказал о ситуации на российском автомобильном рынке. Он назвал отрасль перспективной и обратил внимание на растущий спрос. Эксперт напомнил, что в 2024 году продажи автомобилей на отечественном рынке достигли показателя в 1,57 миллиона.

Андерссон спрогнозировал, что в год в России будут производить и продавать около 1,5 миллиона автомобилей.