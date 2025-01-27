АвтоВАЗ: старт продаж Lada Niva Sport запланирован на середину 2025 года

Фото: РИА «Новости»

Ведущий инженер-конструктор подразделения «Лада Спорт» Константин Гыстаров рассказал в беседе с «Известиями», когда ожидать начала продаж спортивной версии классического внедорожника Lada Niva.

По его словам, модель станет доступна для покупки в середине 2025 года.

«Продажи Lada Niva Sport начнутся ближе к середине этого года, чем к его концу», — отметил Гыстаров.

Точная стоимость автомобиля пока не сообщается. Сейчас АвтоВАЗ занимается формированием цен, добавил инженер. Он также упомянул, что планируется выпуск ограниченной серии модели под названием Silk Way, посвященной ралли-рейду «Шелковый путь».

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