АвтоВАЗ: старт продаж Lada Niva Sport запланирован на середину 2025 года

Ведущий инженер-конструктор подразделения «Лада Спорт» Константин Гыстаров рассказал в беседе с « Известиями », когда ожидать начала продаж спортивной версии классического внедорожника Lada Niva.

По его словам, модель станет доступна для покупки в середине 2025 года.

«Продажи Lada Niva Sport начнутся ближе к середине этого года, чем к его концу», — отметил Гыстаров.

Точная стоимость автомобиля пока не сообщается. Сейчас АвтоВАЗ занимается формированием цен, добавил инженер. Он также упомянул, что планируется выпуск ограниченной серии модели под названием Silk Way, посвященной ралли-рейду «Шелковый путь».