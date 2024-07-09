«Автостат»: в России упали продажи новых люксовых автомобилей

В России автоэксперты отмечают снижение продаж новых люксовых автомобилей. Так, в июне этого года россияне купили лишь 37 таких машин, написало ИА НСН со ссылкой на агентство «Автостат».

По данным аналитиков, этот показатель упал на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Чаще всего состоятельные граждане покупали автомобили бренда Lamborghini.

В тройку лидеров по продажам также вошли Bentley и Rolls-Royce. Все три компании занимают 90% от общего объема продаж люксовых машин на российском рынке.