«Автостат»: в России упали продажи новых люксовых автомобилей

В России автоэксперты отмечают снижение продаж новых люксовых автомобилей. Так, в июне этого года россияне купили лишь 37 таких машин, написало ИА НСН со ссылкой на агентство «Автостат».

По данным аналитиков, этот показатель упал на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Чаще всего состоятельные граждане покупали автомобили бренда Lamborghini.

В тройку лидеров по продажам также вошли Bentley и Rolls-Royce. Все три компании занимают 90% от общего объема продаж люксовых машин на российском рынке.

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