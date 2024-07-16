«Автостат»: в России снизились продажи автомобилей с пробегом
Аналитики агентства «Автостат» указали на снижение продаж транспортных средств с пробегом, сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По данным экспертов, в первой половине 2024 года были реализованы 2,75 миллиона подержанных легковушек. Это на 0,2% меньше, чем в аналогичный период 2023-го.
Самой популярной маркой на вторичном рынке стала Lada. Наибольшим спросом пользуется автомобиль Lada 2107.
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