«Автостат»: в первой половине 2025 года в России закрылось примерно 200 дилерских шоурумов

По данным агентства «Автостат» , в прошлом году в России закрылось около 450 дилерских шоурумов, а в первой половине 2025 года — примерно 200. Такую информацию сообщил директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский.

Каменский отметил, что из-за снижения рентабельности дилеры не смогли поддерживать высокое качество работы, поэтому некоторые из них были вынуждены закрыть свои шоурумы, написали «Известия».

Эксперт указал: «Весомым драйвером роста авторынка может служить возможное дальнейшее снижение ключевой ставки еще на три-четыре процентных пункта. В противном случае тенденция к уходу с рынка сохранится, и мы увидим примеры закрытия не только мелких игроков, но и некогда крупных холдингов».

Гендиректор дилерского холдинга «Автодом» Андрей Ольховский добавил, что в первой половине года почти все автодилеры и сервисные центры работали в убыток из-за высокой ключевой ставки, низкой активности клиентов и отсутствия возможности получения кредитов.