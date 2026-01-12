Автостат: в 2026 году на российском авторынке ожидаются новинки от брендов OMODA, JAECOO и TENET

В 2026 году на российском авторынке ожидаются новинки от брендов OMODA, JAECOO и TENET. Кроме того, компания Changan планирует представить свой суббренд Deepal. Об этом сообщили эксперты агентству «АВТОСТАТ».

Аналитики считают, что успех новых моделей будет зависеть от трех ключевых факторов: уровня локализации производства, конкурентоспособной цены и соответствия актуальным запросам потребителей. Специалисты полагают, что самым перспективным сегментом рынка в 2026 году останутся внедорожники (SUV), доля которых к концу 2025 года превысит 70%, написал «ФедералПресс».

Особое внимание приковано к выходу кроссовера LADA Azimut. Среди других потенциально успешных моделей эксперты выделяют флагманский кроссовер Voyah Taishan (благодаря локализации сборки в России), OMODA C3 и новинку от бренда Exlantix.

В целом аналитики отмечают, что модельные ряды автопроизводителей в России не сокращаются, а расширяются.