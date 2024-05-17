«Автостат»: среди слабых мест китайских авто выделяются тормоза и электроника | 360°

Транспорт 17 мая 2024, 12:23 «Автостат»: среди слабых мест китайских авто выделяются тормоза и электроника

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Главные проблемы китайских автомобилей в основном связаны с электроникой, тормозами и коробкой передач. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на данные агентства «Автостат».

Автоэксперты утверждают, что ресурсы у китайских машин в несколько раз меньше, чем у европейских, из-за чего они чаще ломаются. Также нередко бывают сбои в электронных узлах, работе датчиков на кузове, панелей в салоне.

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Так, например, многие владельцы автомобилей из КНР не смогли завести машины зимой из-за их неадаптированности под климат.