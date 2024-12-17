«Автостат»: продажи кроссовера Omoda C7 стартуют в России в конце зимы

Агентство «Автостат», ссылаясь на пресс-службу китайской автомобильной компании, сообщило, что продажи кроссовера Omoda С7 стартуют на российском рынке в феврале 2025 года.
Как уточнили «Известия», цены на автомобиль будут варьироваться от 2,52 миллиона до 3,26 миллиона рублей в зависимости от комплектации и без учета спецпредложений.
Конкурентами Omoda C7 в России автомобильные эксперты называют Geely Atlas, Haval F7 и Jetour Dashing. Габариты кроссовера следующие — 4621×1872×1673 миллиметров и колесная база длиной 2700 миллиметров.
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