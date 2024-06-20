«Автостат»: на один новый автомобиль в России приходится четыре подержанных

Сейчас на российском авторынке на один новый автомобиль приходится почти четыре подержанных. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

На долю массового сегмента на вторичном рынке в январе–мае нынешнего года пришлось 89,2%, что составляет более двух миллионов автомобилей. Здесь самыми популярными стали марки машин с пробегом Lada, Toyota, Kia, Hyundai и Nissan.

Отмечается, что в премиум-сегменте лидируют BMW, Mercedes-Benz, Audi, Lexus, Land Rover и Volvo.

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