«Автостат»: машины из Китая лидируют по ввозу с минимальным утильсбором

За пять месяцев — с декабря 2025 года по апрель 2026 года — в Россию ввезли около 22 тысяч новых иномарок, попадающих под льготный утильсбор в 3400 рублей. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на данные «Автостата».

Глава организации Сергей Целиков отметил, что в выборку вошли автомобили до трех лет на момент ввоза, с нормальным «левым рулем» и мощностью до 160 л. с. Гибриды и электромобили были исключены. Ввоз осуществлялся без оформления ОТТС, только по СБКТС и ЗОЕТС.

Почти 87% этих автомобилей (19 тысяч) были собраны в Китае. Лидеры по количеству ввоза — Mazda CX-5 (8121 штука), Skoda Superb (2014), Kia Seltos (1609), Nissan Qashqai (1529) и Volkswagen Tharu (1140).