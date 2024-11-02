«Автостат»: Lada и Chery вышли в лидеры по количеству автодилеров в РФ

«Автостат» составил рейтинг дилерских автомобильных сетей в России. Об этом сообщили «Известия» .

Рейтинг возглавила Lada, ей аналитики отдали первое место. На втором — оказалась китайская компания Chery. Замыкает тройку лидеров Changan.

Отмечается, у Lada по всей России насчитывается 333 дилерских центра. У Chery — на 110 представителей меньше, а именно 223. Наконец, у Changan — 193 центра.

Аналитики добавили, что в пятерку лидеров попали еще два китайских бренда. Речь идет о Geely и Omoda.