«Автостат»: Lada и Chery вышли в лидеры по количеству автодилеров в РФ
«Автостат» составил рейтинг дилерских автомобильных сетей в России. Об этом сообщили «Известия».
Рейтинг возглавила Lada, ей аналитики отдали первое место. На втором — оказалась китайская компания Chery. Замыкает тройку лидеров Changan.
Отмечается, у Lada по всей России насчитывается 333 дилерских центра. У Chery — на 110 представителей меньше, а именно 223. Наконец, у Changan — 193 центра.
Аналитики добавили, что в пятерку лидеров попали еще два китайских бренда. Речь идет о Geely и Omoda.
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