«Автостат»: Lada Granta по-прежнему остается лидером по продажам в России

За первый месяц 2024 года в России продали на 5% больше легковых автомобилей, или 124,4 тысячи единиц. Самой популярной моделью среди россиян по-прежнему остается Lada Granta, сообщило агентство «Автостат».

Машина разошлась тиражом в 16 тысяч экземпляров. Следом за ней идет Lada Vesta (11,6 тысячи). Что касается иномарок, лидерами по продажам стали Chery, Haval, Geely и Changan, сообщило «АБН 24».

Отмечается, что чаще всего россияне покупали кроссоверы, в том числе Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro MAX.

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