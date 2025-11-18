Самой востребованной моделью среди подержанных легковых автомобилей в России остается Lada 2107. В октябре было продано 13,9 тысячи таких машин. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на результаты исследования «Автостата».

Вслед за Lada 2107 в рейтинге популярных моделей вторичного рынка РФ расположились Kia Rio (13,1 тысячи единиц) и Hyundai Solaris (12,5 тысячи единиц). На четвертом месте оказался Ford Focus (10,6 тысячи штук), а замыкает пятерку внедорожник Lada 4×4 («Нива») с результатом 10,5 тысячи единиц.

Также в десятку вошли Toyota Corolla, Lada 2114 («Самара-2»), Toyota Camry и две другие модели Lada — 2170 («Приора») и 2190 («Гранта»).