«Автостат-Инфо»: рынок подержанных автомобилей в России показал рост в 3% в 2025 году

Рынок подержанных автомобилей показал рост в 3% в 2025 году. Согласно данным «Автостат-Инфо» , количество сделок с машинами с пробегом достигло 6,57 миллиона, что на 180 тысяч больше, чем годом ранее (6,39 миллиона).

Аналитики отмечают, что пик активности пришелся на конец года. Данные за декабрь 2024 и 2025 годов демонстрируют значительный всплеск продаж. В последний месяц года основной спрос пришелся на «вечную классику» — иномарки Kia, Hyundai, Ford, BMW и Toyota Corolla, написал «ФедералПресс».

Однако по итогам всего 2025 года тройку самых популярных марок на вторичном рынке вновь составили Lada, Toyota и Kia. Это свидетельствует о стабильно высоком спросе как на иномарки, так и на отечественные автомобили.