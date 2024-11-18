«Автостат»: автозавод «Москвич» может перенести начало продаж нового кроссовера

Директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров в разговоре с аналитическим агентством «Автостат» рассказал, что автозавод «Москвич» может перенести начало продаж нового семиместного кроссовера на 2025-й год.
Цена на модель «Москвич 8» будет начинаться от 2,8 миллиона рублей. Конкурентами кроссовера в рамках ценового диапазона станут Geely Coolray, Changan CS55 Plus, Omoda C5 и Chery Tiggo 7 Pro Max, написало издание «Известия».
Ранее автозавод планировал запустить продажи автомобиля с бензиновым двигателем и семиступенчатой роботизированной трансмиссией в конце 2024 года, сообщали российские СМИ.
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