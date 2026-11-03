Автоспециалист Чугаев назвал главные шаги подготовки автомобиля к зиме

Автоэксперт Алексей Чугаев перечислил неисправности, которые водителям желательно устранить до наступления снежного сезона. По его словам, промедление с ремонтом может обернуться не только риском аварии, но и внушительными тратами на последующее восстановление машины, пишет Life.ru .

По мнению эксперта, первоочередное внимание нужно уделить тормозной системе и электронным ассистентам (ABS и ESP), так как их неисправности на скользкой дороге недопустимы. Также важно проверить рулевое управление и исправность световых приборов, особенно противотуманных фар. Для северных регионов критически важна работоспособность печки, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Если на подготовку есть всего один вечер, главный шаг — замена летних шин на зимние. Эксперт советует учитывать регион: для севера предпочтительна шипованная резина, а для Московского региона допустимы фрикционные шины («липучки»). Ключевой принцип — резина должна строго соответствовать сезону.