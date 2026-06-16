Автослесарь Хромов отметил, что привычка оставлять колеса вывернутыми может привести к быстрому износу подвески

Привычка оставлять колеса вывернутыми под углом может привести к быстрому износу элементов подвески и рулевого управления. Когда колеса вывернуты, пыльники ШРУСов находятся в максимально растянутом или скрученном состоянии. Это приводит к появлению микротрещин и разрывов на поверхности резины, пояснил автослесарь Денис Хромов в беседе с Pravda.Ru .

«Разрыв пыльника — это приговор для шарнира. Через небольшую щель внутрь моментально попадает дорожная грязь и вода, которые работают как абразив», — добавил эксперт.

Помимо пыльников, страдают сайлентблоки и втулки стабилизатора. В вывернутом положении эти детали испытывают постоянное усилие на скручивание, что приводит к потере эластичности и расслаиванию резины, написала «Пенза-пресс».

Рулевое управление также страдает от неправильной парковки. Даже при заглушенном двигателе механические элементы системы — рейка, тяги и наконечники — остаются жестко зафиксированными в крайнем положении. Это создает неравномерную нагрузку на уплотнители и сальники. «Длительное нахождение рулевых тяг в неестественном изгибе ведет к перенапряжению их защитных чехлов», — отметил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Зимой риск возрастает в разы. При низких температурах резина становится хрупкой, и если оставить пыльник в растянутом состоянии на морозе, его эластичность падает до критического уровня. При запуске двигателя и попытке выровнять замерзшие колеса задубевшая резина может просто лопнуть.